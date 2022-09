Desde Chile siguen presionando por el tema de la supuesta nacionalidad falsa por parte de Byron Castillo. La FIFA ya notificó en dos oportunidades que el caso no tiene mayor sentido, debido a la pobre cantidad de pruebas presentadas. Todo debería continuar su rumbo, con Ecuador dentro de 'Qatar 2022', compitiendo en la cita mundialista con los demás países.

Pero según las informaciones que llegan desde el sur de Sudamérica, hay una idea de llevar este proceso al 'TAS', para encontrar justicia. Por eso, una fuente de confianza, es alguien que conoce muy bien cómo se maneja todo este ámbito jurídico. Desde 'La Tercera' se comunicaron con el abogado paraguayo, Gerardo Acosta, quien adelantó desde su opinión lo que pasaría pronto si se concretan los pasos mencionados.

En una entrevista extensa para el medio de comunicación chileno, el especialista en leyes mencionó: "El caso es apelable al TAS. El plazo para apelar es de 21 días a partir de la notificación de la resolución completa. Chile va a pedir los fundamentos. Seguramente, los tendrá él en estos días. Ahí comienza a correr el tiempo. La ANFP puede presentar la apelación en cinco días".

Descifrando después los tiempos que estarían tardando en procesar cada uno de los pedidos presentados, en teoría: "A partir de que lo haga, la contraparte, que en este caso es la FIFA, tiene 10 días para contestar la apelación. Todo va a depender de la velocidad con que Chile presente su apelación fundamentada".

De la misma manera, expone que hay una información todavía no tan clara, porque no se iría contra Ecuador en este ámbito: "Chile va a pedir un procedimiento abreviado. La contraparte nunca fue Ecuador. Ecuador estaba en el procedimiento circunstancialmente porque uno de sus jugadores ha sido mencionado. Ecuador podría presentarse como una contraparte".

Detallando en un lenguaje simple, Gerardo Acosta, cómo es que se manejan estas esferas de profesionales. No es nada común a lo que se ve en el día a día: "Es como en un proceso penal. La FIFA es el equivalente a la fiscalía, por decirlo así. Ecuador muy probablemente participará en el proceso como interviniente, pero Chile litiga contra la sanción que aplica la FIFA. Su contraparte es la FIFA".

Aquí es donde llega el 'spoiler' que todos estaban buscando, porque de puntillazo sobre una posible definición por parte del 'TAS': "Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública".

Siendo también precavido con sus palabras, dio un adelanto desde su conocimiento, pero actualmente ya no pertenece al organismo, lo cual es importante precisar: "Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP".

Finalmente, para cerrar con broche de oro, llega la conclusión que nos da mayores certezas: "Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno".