Los hinchas de la selección peruana no podían creer que en la nómina para el partido ante Australia no estuviera Gabriel Costa, quien no fue considerado por Ricardo Gareca en la derrota por penales del repechaje.

Tras su paso por la selección el uruguayo nacionalizado peruano volvió a Colo Colo, y lo hizo a gran nivel, porque este jueves fue una de las figuras en la goleada del cuadro chileno.

El equipo del ex Sporting Cristal fue una máquina y derrotó por 5-1 a Deportes Temuco, para así avanzar de ronda en la Copa Chile.

Costa fue una de las figuras de la cancha, porque se matriculó con un doblete, mientras que los otros tres tantos los hizo el argentino Juan Martín Lucero.

El delantero, que en el Cacique actúa como puntero por la izquierda, primero marcó con un penal potente, mientras que la segunda conquista fue una delicia, porque definió a lo crack con un suave picotón ante la salida del arquero rival.

Gabriel Costa de esta forma ya lleva seis goles en la temporada, porque acumula dos en la Copa Chile y cuatro en el Campeonato Nacional del vecino país.