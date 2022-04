El duelo entre Sporting Cristal y Flamengo (Brasil) por la Conmebol Libertadores 2022 programado para disputarse este martes a las 7:30 p.m. (hora peruana) fue suspendido hasta nuevo aviso por el IPD. Cabe resaltar que el Perú atraviesa por un momento crítico en estos momentos debido al paro de transportistas y protestas contra el Gobierno. Por este motivo, se optó por suspender este encuentro, que marcaba el debut copero del equipo de Roberto Mosquera.

"IDP informa que el partido entre Sporting Cristal y Flamengo queda cancelado", fue el tuit compartido por el periodista Gustavo Peralta, quien compartió el comunicado del IPD.

Asimismo, el periodista Kevin Pacheco de RPP Noticias agregó: "El partido entre Sporting Cristal vs. Flamengo no se juega hoy. Encuentro por Copa Libertadores tendrá que ser reprogramado. Gobierno Peruano no otorgó las garantías del encuentro ni a puertas cerradas".

De esta manera, el duelo entre Sporting Cristal y Flamengo queda suspendido hasta nuevo aviso. Sin embargo, se espera la confirmación de la Conmebol Libertadores, porque el encuentro está programado para este martes a las 7:30 p.m. (hora peruana), por lo que los equipos hasta el momento deberían presentarse hasta recibir la confirmación oficial del organizador del certamen internacional