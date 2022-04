En estos momentos, el Perú atraviesa un momento complicado, debido al paro de transportistas a nivel nacional que ha llegado hasta Lima Metropolitana, lo cual podría perjudicar a los clubes peruanos como Alianza Lima y Sporting Cristal que jugarán de locales esta semana por la Conmebol Libertadores 2022, contra River Plate y Flamengo, respectivamente.

Según informan varios medios, el Ministerio del Interior estudia la posibilidad de impedir que dichos encuentros se jueguen con público debido a la crítica situación en algunos puntos de la capital, donde se disputaría esta competencia internacional. Cabe resaltar que en varias partes de Lima se han reportado quemas de llantas y ataques a unidades de transporte, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial al respecto.

No obstante, el periodista Jorge Pozo publicó en su cuenta de Twitter un anuncio tranquilizante para los hinchas. "Lo único que tienen que hacer los hinchas de Sporting Cristal y Alianza Lima por ahora es seguir comprando sus entradas para los partidos de copa. Aún no hay nada con respecto a algún posible partido sin hinchadas".

Lo cierto es que las entradas para los dos duelos de Alianza Lima vs. River Plate y Sporting Cristal vs. Flamengo continúan a la venta, ya que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno. De manera que serán los clubes los que avisen, lo antes posible, cómo se llevaría a cabo un posible reembolso, si dicha medida se llega a ejecutar.