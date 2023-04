La furia de Paolo Guerrero tras el clásico de Avellaneda: "No quiero jugar 10 o 15 minutos"

Una nueva versión del Clásico de Avellaneda se jugó este domingo, y tuvo presencia peruana, porque el delantero Paolo Guerrero ingresó en el tramo final del partido en Racing Club.

El equipo del Depredador no pudo celebrar ante un complicado Independiente, y terminó siendo un deslucido empate 1-1, situación que no dejó para nada contento al goleador de la selección nacional.

Guerrero ingresó a los 69 minutos por Maxi Romero, hecho que no dejó para nada conforme al ex Bayern Múnich, quien señaló luego del partido que no le gusta jugar tan poco.

"Uno siempre quiere jugar los clásicos, no quiere jugar 10 o 15 minutos, pero bueno, salimos con un empate que nosotros sabíamos que iba a ser difícil, duro, pero sabíamos que teníamos que ganar", dijo el atacante a TyC Sports.

Pero el goleador no se quedó ahí con sus declaraciones, debido a que indicó que iban por los tres puntos al estadio Libertadores de América.

“El clásico es para ganarlo, así que nos vamos un poco tristes porque veníamos a ganar”, agregó.

Paolo Guerrero y Racing Club volverán a salir a la cancha este jueves, cuando a partir de las 17:00 de Perú se midan ante Aucas por la Copa Libertadores.