Matías Succar está feliz en Europa pese a jugar muy poco: "No me arrepiento de ninguna decisión en mi vida"

Uno de los jugadores apuntados a liderar el próximo proceso en la selección peruana es el delantero Matías Succar, quien partió muy joven a Europa luego de su destape goleador en Deportivo Municipal.

El atacante de 23 años marcó 11 goles en 2020 y aquello despertó el interés de LASK Linz de Austria, cuadro que compró los derechos del jugador, aunque en el Viejo Continente no ha tenido la continuidad deseada.

En el elenco austríaco fue enviado a préstamo a Pasching del ascenso de aquel país, y luego a Teplice de República Checa, donde en la temporada pasada apenas jugó 297 minutos y marcó un gol.

Pese a lo poco que ha jugado en Europa, Succar está convencido de que tomó una buena decisión al partir, situación que comentó en contacto con Gol Perú.

"No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida, ni en lo deportivo ni en lo personal. Consideré que estaba totalmente convencido que tenía que dar el paso al fútbol europeo, era una linda oportunidad y sigo convencido que tomé la decisión correcta", dijo el artillero.

"No tuve la continuidad deseada, siento que estar en Europa me ha aportado muchísimo, he madurado en lo personal y futbolístico. Son cosas que siempre me van a servir en la carrera", agregó.

Ahora Matías Succar debe volver a LASK Linz, dueño de su carta, para realizar la pretemporada de cara a la campaña 2022-2023.