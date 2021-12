Alexander Callens viene hablando sobre hechos de su pasado, el cual sirvió para forjar su presente exitoso. El defensa peruano del New York City, actualmente es el peruano más buscado a nivel internacional. 'Iron Man' en charla con Movistar Deportes afirmó un hecho desconocido.

Callens fue claro al contar quién lo apoyó desde que era un niño, todavía alejado del fútbol profesional: "Mi papá no podía ir a verme jugar, pero cuando llegaba de trabajar me sacaba al parque a entrenar, siempre me iba con él. A parar la bola, cómo dar un pase largo, corríamos por el parque".

Pero hay un acto que él no olvida, pero lo toma ahora de forma deportiva: "Me acuerdo que algunos de mis amigos se reían. Yo salía con mi pelota al pasaje y salía con mi papá a entrenar. Ellos eran más grandes... Eso nunca me afectó, continúe entrenando haciendo lo que más me gustaba". Una acción de bullying sin duda alguna, sin embargo, le sirvió para desarrollar carácter.

Finalmente, agradeció el apoyo incondicional de sus familiares más cercanos: "Recuerdo muchas cosas de lo que mis padres pasaron para darme lo mejor para mí y para hermanos, pero esas cosas recuerdo y me motiva seguir trabajando para darles lo que se merecen porque hicieron mucho y a pesar de las circunstancias pude cumplirles los sueños a mis padres".