Paolo Guerrero continúa sin poder anotar desde su llegada a Avaí FC, lo que ha ocasionado una ola de críticas e impaciencia por parte del club de León de la Isla, que ya tendría decidido no renovarle el contrato. Sin duda, el peruano atraviesa uno de los peores momentos de su carrera como delantero, pues al margen de no poder marcar con su club, ha sumado pocos minutos y su aporte en la ofensiva ha sido casi nula.

Desde su llegada al equipo 'blanquiazul' del Brasileirao, han pasado más de 50 días sin ver un solo gol del ‘Depredador’. Esto ha provocado que distintos periodistas empiecen a cuestionar su fichaje y algunos de ellos, como, Andrew Souza, aconsejo al exdelantero del Internacional, que acepte la propuesta de Alianza Lima o se vaya a la MLS para terminar su carrera como futbolista.

“Lo que percibo es que cuando no juega Paolo Guerrero, los hinchas están más satisfechos. No están muy felices con Guerrero”, dijo el periodista en una nota que fue presentada en el programa 'Magaly TV La Firme'.

Asimismo, aconsejó al peruano de lo que podría hacer cuando se haga oficial su no renovación. “Siento que, tal vez, Guerrero deba regresar a Perú, jugar en Alianza Lima o en un equipo local, siento que esa puede ser una alternativa. También jugar en la MLS de Estados Unidos”, agregó Souza.

Por otro lado, Saimon Bianchini otro hombre de prensa que milita en Brasil, aseguró que lo último que se maneja sobre el 'Depredador', es que no continuará en Avaí. “Paolo no está jugando con mucha frecuencia acá, entonces no consigue una continuidad de mucho fútbol, de partidos. De lo que se habla es que no va a seguir en Avaí. Hablaron que es posible que se ausente de las canchas a final de año”.

El contrato de Paolo Guerrero con Avaí

Es importante mencionar que el contrato de Paolo Guerrero con Avaí es hasta diciembre del 2022, con opción a extender su vínculo en caso logre convencer a la directiva brasileña. Algo que no ha sucedido hasta el momento, por lo que es casi un hecho que el peruano tiene más de un pie afuera del club brasileño. Lo más probable es que el 'Depredador' tenga que ir pensando en su próximo destino, lo más factible es que a sus 38 años tenga que 'pegar' la vuelta al club de sus amores, Alianza Lima.