El delantero estrella de la Selección Peruana está sumamente feliz, contento con su nuevo reto, hemos visto sonreír a Gianluca Lapadula en su última entrevista con el medio oficial de Cagliari. Donde explicó las razones para jugar en el equipo que peleará su ascenso, de forma prioritaria esta temporada.

La primera frase de 'Lapa gol', viste la conversación de cuerpo completo, porque demuestra el respeto, y la gratitud por esta nueva oportunidad en un club histórico: "He sido rival en varias ocasiones, hoy llevo los colores rossoblù y no veo la hora de jugar los primeros partidos con mis nuevos compañeros".

Sobre su relación con el grupo de trabajo actualmente, lo tratan como uno más, y eso es fundamental para el ítalo-peruano: "Feliz de encontrar a Pavoletti, todo es más fácil cuando tienes a tu lado gente tan fuerte y experimentada: estamos disponibles para cualquier solución que el entrenador quiera adoptar".

Con respecto a su nuevo entrenador, un viejo conocido para ser precisos, explicó que sabe de su trabajo, y entiende lo que necesita de su labor como centro delantero: "Conozco al entrenador Liverani desde la época del Lecce, es un entrenador muy exigente y preparado con el que jugué tanto en el 4-3-3 como en el 4-3-2-1".

Sabe que jugará en la posición de un ídolo, Joao Pedro se fue al extranjero: "Para mí es un estímulo sustituir a un futbolista de gran nivel como Joao Pedro, que ha hecho grandes cosas en el Cagliari, me adaptaré a cualquier contexto técnico-táctico, como delantero central o junto a otro delantero. ¿El número de la camiseta? Jugué tanto con el 9 como con el 10. Todavía no me decido".

Finalmente, en español, mandó un cariñoso saludo a la gente que lo sigue desde Perú y alrededores: "Hola a todos amigos, qué tal, cómo están. Estoy muy feliz de estar aquí, y tengo las ganas de lograr muchísimo éxito. Les mando un abrazo a todos. Cuídense". Te deseamos lo mejor ídolo, rómpela toda.