No solo se trata de ser amigos, sino también de tener capacidad, para poder ejecutar las cosas y conseguir logros. En este caso, vamos a una fuente directa, alguien que conoce muy bien al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Carlos Hermosillo, fantástico goleador y cercano de Juan Reynoso, alabó su carrera como líder de grupo, para este nuevo reto con 'La Blanquirroja'.

En una entrevista extensa para 'Jax Latin Media', mencionó todo lo que le genera, ver al 'Cabezón', con los colores de nuestro país. No solo por su amistad, sino por todo lo que se ha preparado: "A mí me da gusto, fue un gran amigo, un gran profesional y compañero. Le tengo mucho respeto y admiración a Reynoso. Se lo merece, hizo un gran trabajo acá en México, sacó campeón al Cruz Azul después de 23 años".

Así mismo, no dudó en compararlo con otros grandes maestros de la dirección técnica, colocando al ex Universitario de Deportes, por encima del promedio: "Ser campeón en el fútbol mexicano no es tan fácil, he visto pasar técnicos, técnicos y técnicos. Por darte un nombre: Lavolpe. Él duró más de 20 años y solo logró un campeonato. Reynoso en poco tiempo, teniendo una corta carrera, logró conseguir un título en México".

Sobre 'el equipo de todos', solo muestra respeto y cariño el histórico goleador de la 'Máquina Cementera' del Cruz Azul. Se siente uno más, confirmando el excelente momento que vivimos posterior a la era de Ricardo Gareca: "A mi Perú siempre me ha gustado mucho como selección. Los peruanos tienen que entender que es el inicio de un proceso, ya se fue un buen técnico como Ricardo Gareca e inicia algo nuevo".

Destacando a los jugadores que han sabido emigrar en los últimos tiempos. Según Hermosillo, ellos serán claves para el éxito de Juan Reynoso a corto plazo: "Habrá que ver qué pasa, para México será complicado, ya que Perú tiene jugadores en México que conocen como es el fútbol mexicano, es obvio que será bastante difícil. Se espera un lindo partido, siempre dije abiertamente que Perú es una buena selección. Siempre me gustó".