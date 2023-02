Dentro del fútbol hay capítulos icónicos donde la situación se pueda manejar como anecdotarios, debido a que te encuentras con personajes imposibles de olvidar. André Carrillo es un referente absoluto para el balompié de Arabia Saudita, respetado, y visto como una referencia impresionante.

La Culebra está largos años en Al-Hilal y ha visto dar vuelta en su terreno a muchos cracks internacionales. Pero nunca antes a alguien como un ídolo de la talla de Cristiano Ronaldo, el portugués ahora juega en Al-Nassr. Y ambos se juntaron para un partido especial hace poco, contra el Paris Saint Germain.

El Bicho al darse ese encuentro tuvo cercanía con el extremo de la Selección Peruana, al punto de charlar un largo rato comentó el padre de Carrillo: "Me comentó que Cristiano Ronaldo le dijo ‘¡Ah, tú tienes acá varios años!” (risas). Me dijo que es un tipo sencillo, un tipazo, supersencillo".

Todo esto lo contó Don Alex Carrillo, en una entrevista para Todas las voces del fútbol, de Radio Sound Play, ampliando la historia un poco más: "Incluso me comentó que en esos días llevó a sus hijos, mis nietos, y se tomaron fotos con Cristiano Ronaldo. Pero no solamente está Cristiano Ronaldo, está Luíz Gustavo (Al Nassr) que jugó en Alemania, Gustavo Cuéllar de Flamengo y la selección de Colombia y Cristian Tello (Al Fateh) que estaba en la selección de España".

De la misma manera, reveló que el propio jugador, embajador de nuestro deporte rey, no estaba al ciento por ciento de sus capacidades cuando enfrentó a Flamengo: "Nos comunicamos todos los días. Si no lo saben o alguno no lo sepa, él (Carrillo) jugó lesionado contra Flamengo e inclusive lo llegaron a infiltrar. Además, el entrenador siempre lo pone de volante más adelante, pero está vez más retrasado. Me pareció que fue para que el equipo tenga mayor dominio de balón, eso es lo que hemos percibido".

Finalmente, contó detalles el padre de André Carrillo, sobre su recuperación y sí estará ante el Real Madrid: "Todavía sigue lesionado, no está entrenando normalmente, no ha entrenado con todos sus compañeros. Está haciendo terapia y esperando con ansias el partido del sábado. Todo puede pasar en este mundo. Esperemos una gran sorpresa ese día".