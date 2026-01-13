La primera respuesta desde la Videna tras las palabras de Renato Tapia

Renato Tapia sorprendió a todo el Perú con duras palabras en contra de la FPF. Esto agarró por sorpresa a todos, pues no se esperaba que se diera un ataque directo ante la Videna. Más de un jugador que ha sido considerado por varios como un líder en el equipo patrio. Pero que ahora parece un exiliado por decisiones que no han gustado mucho a las cabezas.

Ante esta situación, Freddy Ames, director de la FPF salió a hablar sobre el tema. Pidiendo que el volante nacional tenga más gratitud con la Selección Peruana, la cual le ha ayudado bastante en su carrera como profesional. “Algunas personas no son gratas. En este caso en particular, debe honrar a la Federación que le dio la oportunidad”, comenzó diciendo el directivo a Radio Ovación.

“Yo lo que creo es que todas las personas que visten la camiseta de la selección, no solamente es un honor, deben respetarla como tal. Más allá de ello, les permite dar el salto, no solo económico, también debe ser como persona, y hay personas que no tienen ese nivel“, agregó.

Ames no dudó en mencionar que el nivel del mediocampista no sería el mismo sino fuera por la ‘Bicolor’. “Reitero, Renato debeser grato. Si no hubiera vestido la camiseta de la selección, él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador, pero está equivocado en algunas expresiones”, expuso.

¿Qué dijo de la renuncia de Renato Tapia a la Selección Peruana?

Por último, habló con respecto a la posible renuncia de Renato Tapia a la Selección Peruana. Pero la terminó minimizando, debido a que considera que si algunos jugadores deciden hacer lo mismo, siempre habrá otro que pueda tomar su lugar. Por lo que no tienen ningún temor a quedarse sin jugadores.

“Creo que él debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó (tema de la protesta), no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta, y hoy con mayor razón. En los últimos partidos, hemos vistos muy buenos jugadores, especialmente contra Bolivia; y para ellos es una gran oportunidad. Sabemos que el fútbol no es para toda la vida, y definitivamente en el Perú hay que renovar etapas“, sentenció.

