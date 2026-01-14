Alianza Lima ya tomó una decisión estratégica pensando en el mercado de pases y todo quedará condicionado a un factor clave: que la Liga 1 haga oficial el séptimo extranjero en cancha. Si la norma se aprueba, en La Victoria tienen claro cuál será el siguiente movimiento para potenciar el plantel de Pablo Guede.

Según la planificación deportiva, una de las posiciones prioritarias a reforzar será la del volante ancla, un puesto considerado vital para el equilibrio del equipo. En Alianza entienden que ese perfil es el que hoy más necesita jerarquía, orden táctico y presencia física para sostener el funcionamiento colectivo.

El comando técnico considera que sumar un volante extranjero en esa zona permitiría liberar a los mediocampistas creativos, mejorar la recuperación y darle mayor solidez defensiva a un equipo que ha mostrado desajustes en sus últimos partidos de la Serie Río de La Plata. La idea es incorporar a un jugador que sea titular inmediato y líder en el mediocampo.

Por ahora, el nombre del futbolista se mantiene en reserva, pero desde el club aseguran que el perfil ya está definido y que las conversaciones se activarían apenas la Liga 1 confirme el cambio reglamentario. Alianza no quiere improvisar y apunta a cerrar rápido la operación si se abre ese cupo extra.

Alianza irá por un volante ancla si la Liga 1 da luz verde para un séptimo extranjero. (Foto: X)

¿Qué posición debe reforzar Alianza Lima?

Luego de sus dos primeros partidos en la Serie Río de La Plata, quedó claro que Alianza Lima necesita con urgencia un volante ancla. La reflexión también es respaldada por diversos periodistas que cubren al cuadro íntimo como Gerson Cuba.

Así, Alianza Lima espera una decisión clave de la Liga 1 para dar su próximo golpe en el mercado. Si el séptimo extranjero se oficializa, el club irá con todo por un volante ancla extranjero (se presume que sería recomendación de Paolo Guerrero), convencido de que ese refuerzo puede marcar la diferencia en el proyecto de Pablo Guede para la temporada 2026.

Luis Advíncula entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugador fichará Alianza Lima?

Si la Liga 1 aprueba un séptimo extranjero para la temporada 2026, Alianza Lima saldrá con todo al mercado de fichajes y buscará cerrar la contratación de un volante ancla.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima para la temporada 2026?

Para la temporada 2026, Alianza Lima cuenta con una base de extranjeros que incluye al portero boliviano Guillermo Viscarra, los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo, y los argentinos Alan Cantero y Federico Girotti, sumando al defensa uruguayo Mateo Antoni.

Datos claves

Alianza Lima condiciona su próximo fichaje a la aprobación oficial del séptimo extranjero.

El plantel de Pablo Guede prioriza contratar un volante ancla extranjero para 2026.

La urgencia del refuerzo nace tras los partidos en la Serie Río de La Plata.

