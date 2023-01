Complicado termina siendo un tema cuando las partes no toman un punto medio para empezar a trabajar en subsanar sus diferencias. Hoy por hoy hay una situación tensa entre la Federación Peruana de Fútbol y el Consorcio GOLPERU, debido a una medida cautelar que les prohíbe trabajar en la transmisión de los duelos de Liga 1.

Partiendo por ahí, se pueden tejer muchos teoremas de salida, donde la paz y tranquilidad solemne debería ponderarse por encima de todo. Sin embargo, todo hace indicar que estamos lejos del final del túnel. Más aún con esta información, donde quien gana sería solo un grupo selectivo.

El dato lo desarrolla el Diario Líbero, dándole pie a un nuevo torneo, a la par de la Liga 1: "Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Cusco FC, Sport Boys, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal y FBC Melgar, los ocho clubes protagonistas del impasse con la federación, estarían armando una liga paralela y sobre ello habló el abogado Óscar Romero, titular de la asociación de fútbol profesional (ADFP), de quien sería la iniciativa de este campeonato que tendrá carácter de extraordinario".

Ese punto es importante, porque son declaraciones textuales las que explica el jurista: "Se podría jugar una liga aparte con partidos de carácter amistoso y se transmitiría sin perjuicio, ya que no es la liga de la federación. Yo no le veo problema, es cuestión de decisión. Acá no hay que me desafilian o no, hay que tomar la decisión correcta". Todo vía el programa de redes sociales, Pelota de Trapo.

Así cierra su artículo el medio de comunicación escrito, con una pregunta enorme: "¿Puede darse sin que los clubes puedan ser castigados por la FIFA? en efecto, pues el torneo no tendría carácter oficial a nivel nacional, donde la federación peruana de fútbol es el máximo ente rector, y cuenta con el total respaldo de las autoridades del fútbol sudamericano y global".