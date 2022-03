¡Esto sigue! La Liga 1 de Perú 2022 ya tiene días y horarios confirmados para afrontar la quinta jornada del certamen. A continuación, conoce cómo se llevará a cabo la fecha.

VIERNES 4 DE MARZO

15:30: UTC Cajamarca vs. Melgar

19:00: Cienciano vs. Ayacucho

SÁBADO 5 DE MARZO

15:00: Deportivo USMP vs. Atlético Grau

19:00: Deportivo Municipal vs. Universitario

DOMINGO 6 DE MARZO

11:00: Academia Cantolao vs. Carlos Mannucci

13:15: César Vallejo vs. Sport Boys

15:00: Carlos Stein vs. Alianza Atlético

15:30: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

JUEVES 7 DE MARZO

19:00: Deportivo Binacional vs. Asociación Deportiva Tarma