El próximo 24 de marzo jugarán las selecciones de Uruguay y Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ambas escuadras necesitan de la victoria para tratar de llegar de forma directa a la mayor fiesta del fútbol. El primer problema para los hinchas de la ‘blanquirroja’ han sido las entradas, ahora la AUF mandó otro aviso para los fanáticos peruanos.

“No se recibirá público con atuendo visitante en sectores de Uruguay. En caso de que se detecte público con atuendo visitante en sectores de Uruguay, el mismo será retirado del recinto por seguridad sin derecho a reembolso o reubicación”, agregaron los uruguayos la nota que publicaron de manera oficial en sus medios.

Si bien los peruanos, que no se encuentren en la barra asignada para la visita no podrá llevar nada alusivo al país: como banderolas, camisetas, gorras, vinchas, etc, siempre y cuando se encuentren en alguna tribuna local. Esto se da debido a que, queremos interpretar, por el furor del partido se puedan ocasionar problemas entre ambos bandos de aficionados y es preferible prevenir esos temas.

El encuentro se dará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo el jueves 24 de marzo, el horario aun no ha sido confirmado por Conmebol. El encuentro será de vida o muerte para ambas selecciones, los ‘charrúas’ se encuentran en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, mientras que la ‘bicolor’ en el puesto 5, a solo un punto de los celestes. El encuentro podría decidir quién se queda con una posible clasificación directa al mundial de Qatar.