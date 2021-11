El lamento de 'Maxi' Mendaña por el descenso de la San Martín: "Me tocó formarme ahí"

La Universidad San Martín perdió la categoría el pasado sábado 30 de octubre y esto ha golpeado a muchas personas que siguieron a los ‘Santos’ a lo largo de su paso por el torneo peruano, donde obtuvo 3 campeonatos nacionales y formó varios jugadores que actualmente militan en el torneo local, extranjero y la Selección Peruana.

Pedro Gallese, Raziel García, Christian Cueva y Marcos López son algunos de los jugadores que nacieron en el equipo de la Universidad San Martín y actualmente forman parte de la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca, dos de ellos ya jugaron un Mundial con la ‘bicolor’ en Rusia 2018, donde la ‘blanquirroja’ fue a la mayor cita futbolística después de 36 años.

Uno de los que se formó futbolísticamente en esta institución fue el periodista Maximiliano Mendaña, periodista de Gol Perú, el comentarista le dedico unas líneas a los ‘Santos’: “Es difícil asimilar el descenso de la USMP. Me tocó formarme ahí, no llegué a ser profesional. Pero viví 4 años espectaculares, conocí personas increíbles que me ayudaron a crecer. Es un club serio como pocos que se preocupa mucho más allá de una cancha de fútbol. Gracias USMP”, fueron las sentidas palabras del comunicador.

Cabe resaltar que tras descender a la Liga 2 comienzan a correr rumores sobre que el equipo ‘Santo’ pueda desaparecer del fútbol pues la institución no le enamora la idea de jugar la segunda, pues no sería rentable para sus beneficios. Hasta el momento no es nada seguro, pero lo más seguro es que en el transcurso de la próxima semana se llegue a saber el desenlace de los blancos.