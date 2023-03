La CONAR ya hizo conocer la lista de los árbitros designados para la reprogramación de la primera fecha de la Liga 1, en donde iniciará este viernes 24 de marzo. Entre lo más llamativo, se puede ver que Kevin Ortega estará a cargo del Universitario vs. Cienciano, Bruno Pérez en el Sporting Cristal vs. Cantolao y Edwin Ordóñez en A. Grau vs. Alianza Lima.

Las personas que acompañarán al juez principal del encuentro entre cremas y cusqueños serán: Leonar Soto y Roger Olivos, ellos estarán como los asistentes para este viernes a las 20:30 hrs. (hora peruana) en el estadio Monumental.

Mientras que, para el enfrentamiento entre los celestes y delfines, los asistentes arbitrales son: Coty Carrera y Víctor Escobar. Este par se hará presente el sábado 25 de marzo a las 16:00 hrs. (hora peruana).

Por su parte, en el duelo entre piuranos e íntimos, tendrán como parte a los referees: Carlos Llerena y Deyvi Saldaña, quienes estarán desde las 13:00 hrs (hora peruana), este domingo 26 de marzo.

Además, conoce aquí a los demás hombres que se encargarán de impartir justicia en esta reprogramación: