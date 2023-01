Cusco FC es uno de los clubes que más se ha reforzado para afrontar este año la Liga 1 2023. El club imperial es consciente que esta temporada tiene que pelear por cosas importantes y no volver a pelear po la baja.

A raíz de esto, los recientes campeones de la Liga 2, sumaron un delantero para que compita con el panameño José Fajardo. La escuadra dorada incorporó a Tiago Cantoro, quien llegó procedente de Universitario de Deportes.

El futbolista señaló en una entrevista para GOLPERÚ que no la pensó dos veces para definir su salida del cuadro merengue, ya que considera que llegar al club imperial es una gran oportunidad en su carrera.

"Sinceramente, sucedió todo muy rápido. Mi papá es el encargado de todo eso y apenas me dijo de la posibilidad, la verdad que no lo pensé mucho. Por suerte se pudo dar. Pensé que la altura me iba a chocar más, pero solo me afectó en los primeros días. Me adapté muy rápido", señaló.

Finalmente, cerró la nota diciendo: "Desde que llegué a Cusco me recibieron de la mejor manera, tanto mis compañeros como toda la gente del club. Mis objetivos son tener continuidad, sumar una gran cantidad de minutos y estar bien físicamente. Veo un plantel muy bueno. En todos los puestos hay mucha competencia y eso hace que se entrene cada vez mejor".