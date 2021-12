Desde este jueves 17 de diciembre, Raziel García no pertenece más a Cienciano del Cusco. Tras pagar su ficha de salida, el mediocampista es agente libre y puede negociar directamente con cualquier club su arribo. Interesante situación para el jugador de la Selección Peruana, pero desafortunada elección según los fanáticos del plantel imperial.

Luego de una interesante campaña con Cienciano en la Liga 1 2021, su convocatoria a la Selección Peruana y el protagonismo que ganó en el medio local, los hinchas del cuadro del Cusco tuvieron despectivos calificativos sobre Raziel García. Más por cómo se dio su salida y, ante muchos fanáticos, haberse mostrado “desagradecido” con el ‘Papá’.

"Muy inflado ese pata. Al peruano más se le va el ojo por el chocolatero, pero hoy si no le agregas trajín a aquello, no vas a ningún lado”. "Gracias por la Copa Sudamericana, nada más. Después lo que hiciste tampoco olvidaremos. Suerte y aprende a ser más profesional". "Por fin pecho frío. Adiós. No seas vago y sé más profesional. Ahora cualquier equipucho te recojerá y desaparecerás del mapa", fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales, a raíz de la salida de Raziel García.

El volante compró su ficha y con esto negociará él directamente con cualquier club que desee contar con sus servicios. En las últimas horas trascendió una interesante propuesta de Colombia y, en ese mar de alternativas, Alianza Lima, al parecer, ya no será más una alternativa.