Tras las muestras de inconformidad por parte de Alianza Lima, Universitario y demás clubes, sobre las decisiones que viene tomando la FPF con los derechos de transmisión de la Liga 1. El Ente máximo del balompié peruano respondió con un contundente comunicado, donde resalta puntos importantes.

“La FPF, poseedora de los derechos de transmisión de las competiciones que organiza según su estatuto y de acuerdo con las disposiciones de la FIFA y la CONMEBOL, presentó una demanda contra el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y cualquier tercero vinculado a dicha organización. Producto de esta demanda, el Séptimo Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó una medida cautelar que suspende cualquier contrato o acto jurídico sobre los derechos de transmisión audiovisual, justamente, de las competiciones que organiza la FPF y que no tengan su consentimiento. De esta manera, cualquier partido que no sea organizado por la FPF, como por ejemplo los partidos amistosos de presentación, no tienen ningún impedimento para ser transmitidos”, señalan en este punto.

“La FPF reafirma su decisión de respetar la vigencia de los contratos que los clubes suscribieron con el CFP con anterioridad al año 2019. Por ello, los clubes C.A. Mannucci, Sport Boys Association, Universitario de Deportes y Centro Deportivo Municipal son los únicos con el consentimiento de la FPF a continuar transmitiendo sus partidos oficiales de la Liga 1 2023 a través de la señal del CFP, hasta el 31 de diciembre del 2025″, mencionan.

“En el año 2018, la FIFA comunicó a la FPF que asume la organización de la Liga 1 —como parte de la estrategia a largo plazo— para el fortalecimiento de dicha competición. También por disposición de la FIFA, la FPF retomó y centralizó sus derechos de TV de los que es propietaria original, terminando con toda autorización temporal a los clubes e informándoles siempre de dicha disposición. El nuevo modelo centralizado, avalado por la FIFA y CONMEBOL, más allá de un crecimiento económico progresivo para TODOS los clubes, prioriza el desarrollo deportivo e integral de la Liga 1 y todos quienes la componen, eliminando antiguas prácticas poco saludables, tales como negociaciones independientes y ocultas de representantes de clubes con un operador; esto, a la luz de los hechos, no proyectó en las instituciones ningún crecimiento tangible; por el contrario, retrasó el desarrollo del fútbol profesional en el Perú como se ha puesto de manifiesto en muchos resultados deportivos en las competiciones”, precisa la FPF.

FOTO: WEB FPF

¿Cuál es la programación de la Liga 1?

Sábado 21 de enero

3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cantolao

5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Carlos A. Mannucci

8:00 p.m. César Vallejo vs. Sport Huancayo

Domingo 22 de enero

11:00 a.m. Deportivo Municipal vs. Unión Comercio

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Lima

3:30 p.m. ADT vs. FBC Melgar

3:30 p.m. Sport Boys vs. Alianza Atlético

Lunes 23 de enero

3:30 p.m. UTC vs. Cusco FC

8:00 p.m. Universitario vs. Cienciano