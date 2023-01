Con los problemas de los derechos de transmisión, la Liga 1 suma un problema más. Es que al parecer la Federación Peruana de Fútbol habría cometido un error que perjudica a la selección, a todos los equipos que participan en el campeonato nacional y a jugadores.

Esto pasaría si en caso el Poder Judicial hubiera puesto la medida cautelar ordenada por un juez. Si esto fuera el caso, la FIFA suspendería a la FPF, debido a que el gobierno de un país está prohibido de intervenir en temas de fútbol. Esto es según lo mencionado por Jean Ferrari.

"Hago énfasis en el punto 2 de lo explicado, una medida cautelar no lo decide la FPF, la medida cautelar no hace distinción y quien la ordena es un juez, un comunicado no resuelve nada. Esperamos levanten la medida cautelar", indicó el Administrador de Universitario.



Con este grave error, excluirá a los equipos de nuestro país de participar de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, también a la Selección Peruana con las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.