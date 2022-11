Leao Butrón le concedió una entrevista al programa 'La hora de Lalo' de Radio Ovación, donde se refirió a diversos temas. No obstante, lo que sorprendió fue la crítica que le realizó a la hinchada de Alianza Lima en relación al caso de Juan Reynoso.

"Lo que hacen algunos hinchas de Alianza en contra de Juan no lo entiendo, yo soy de los que considera que si va a dejar algo positivo para el fútbol y para mi club, porque como entrenador de la selección va a dejar algo positivo para cualquier equipo nacional, tiene que estar encima de mi ego", sostuvo.

El arquero mencionó que es absurdo que al entrenador de la selección peruana no le permitan ir al estadio del equipo blanquiazul, puesto que considera que es un tema que ocurrió hace muchos años y no tiene mucha relevancia en la actualidad.

"No entiendo por qué Juan Reynoso no puede ir a Matute, no sé el tema exacto pero me parecería absurdo que sea por un tema que pasó hace 30 años y más aún porque yo soy amigo de Juan", declaró el ex guardameta.

Adicionalmente, agregó: "Sé cómo ha sido la historia ytabién al 90 por ciento de personas con las que he conversado sobre esto, sé que no le han contado bien la historia. Son 30 años, hay que mirar para adelante".