Una nueva jornada del fútbol peruano estará empezando esta semana, donde se jugarán todos, una idea diferente. Hay equipos que deben asegurar las unidades desde un comienzo, para alejarse de la zona más picante, la cual corresponde al descenso a 'Liga 2'. Ellos, de por sí, moverán cielo y tierra para hallar sumatoria de puntos.

Por su parte, los cuadros que están perfilados para ser quienes peleen el torneo global, jugarán mucho más tranquilos. Ya que tienen un mejor plantel que el resto, están hallando su más alto rendimiento en esta fase de la competencia, y demás ítems a su favor. Ahora pasaremos a presentar los partidos que se jugarán pronto.

Antes de ver el listado completo, donde tenemos, horarios y escenarios confirmados, junto a los duelos a darse. Seleccionaremos los partidos más esperados por el público en general, para hacer una breve reseña de lo que significan. Esta fecha 4 del torneo clausura tiene algunos interesantes, por eso lo veremos juntos esta vez.

El más importante, según nuestra percepción, es el que se jugará en el 'Estadio Mansiche' de Trujillo entre: César Vallejo vs. Universitario (8:00 PM - HORA PERUANA). El duelo táctico será por parte de José Guillermo 'Chemo' del Solar, y Carlos Compagnucci, respectivamente. Si nos regimos a los estilos de juegos, y el historial entre ambos clubes, la fiesta está asegurada.

Así mismo, el martes 26 de julio por partida doble, nos presentará el UTC vs. Sporting Cristal en el 'Estadio Héroes de San Ramón', desde las (3:15 PM - HORA PERUANA). Junto al Alianza Lima vs. Alianza Atlético en el 'Estadio Alejandro Villanueva de Matute', y para no dejar de lado uno más.

Presentamos entre bombos y platillos al versus en la ciudad del Cusco, entre dos grandes conjuntos de altura: Cienciano vs. Binacional en el 'Estadio Inca Garcilaso de la Vega'. Quienes chocarán este miércoles 27 de julio, desde las (5:30 PM - HORA PERUANA). La fiesta está preparada, y todos están invitados.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 4 DEL TORNEO CLAUSURA:

Martes 26 de julio

13:00 horas- Cantolao vs. Atlético Grau- Por definir

15:15 horas- UTC vs. Sporting Cristal- Estadio Héroes de San Ramón

17:30 horas- Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci- Estadio IPD

20:00 horas- Alianza Lima vs. Alianza Atlético- Estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 27 de julio

13:00 horas- San Martín vs. Ayacucho FC- Por definir

13:00 horas- Carlos Stein vs. Sport Boys- Estadio Víctor Montoya Segura

15:15 horas- Deportivo Municipal vs. ADT- Estadio Iván Elías Moreno

17:30 horas- Cienciano vs. Binacional- Estadio Inca Garcilaso de la Vega

20:00 horas- César Vallejo vs. Universitario- Estadio Mansiche