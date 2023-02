Dentro de la polémica sobre los derechos de transmisión que estamos viviendo dentro del fútbol peruano, aparecen ideas que podrían convertirse en respuestas emergentes. Las soluciones solo las presentarán los encargados en el área correspondiente, sin embargo, ahora hay aspectos para poder estudiar al detalle.

El periodista deportivo de Al Ángulo, Pedro García, tocó el tema en mención, de una forma curiosa, porque en un monólogo, contó como podría darse un camino inmediato a todo el ruido pertinente: "La solución aparentemente transita, por otro lado, que sería entrar en conflicto con 1190 y luego reunirse con el íntegro de los equipos para crear una liga que no se llame Liga 1".

Acá, El Internacional, fue un poco más allá, confirmando lo que antes se propuso, un posible torneo paralelo a todo lo que ya se creó y se está suscitando: "Contractualmente, 1190 tiene firmado un contrato con la Liga 1, es decir, que no se va a poder transmitir la Liga 1 en otro lado. Ahora lo que se avecina es inventar una nueva liga, algo parecido a la “Recontra Liga” o a la “Superliga”".

Hasta que apareció su compañero de programa, José Chavarri, quien le dio un comentario opositor. Basándose en las leyes de juego reales: "No quiero enredar esto e incluso, hasta cierto punto, puede sonar lógico, pero los contratos son lo que son y no lo que dicen que son. Entonces, si tú en un contrato pones en lugar de Liga 1, Liga X, pero el producto sigue siendo el mismo, 1190 no se va a quedar de brazos cruzados porque claramente se dará cuenta de que es exactamente lo mismo. En mi opinión, como abogado, eso no tendría futuro alguno".

Para cerrar su participación, Pedro García quiso dejar en claro que su opinión es fuerte y tiene una base sustancial: "Pero convengamos que a nivel abogados y a nivel posturas de defensa de una causa, cambiarle de nombre a algo sí se ve como una salida legal". Toda esta charla se volvió viral en redes sociales, por obvias razones.