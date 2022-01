Difícil comienzo de año. El 2022 trae consigo nuevos horizontes y en uno de esos buscarán encontrar su camino varios futbolistas peruanos. Después de una temporada muy irregular para absolutamente todo el planeta, este enero será punto de inicio para distintos profesionales que tienen su futuro en espera.

Según Transfermarkt, Paolo Guerrero es el futbolista peruano más caro (500 mil euros valdría su pase) del mercado de pases que hoy no tiene equipo y está libre a comienzos del nuevo año. No obstante, lógicamente, no es el único. ¿Quiénes son los 4 futbolistas peruanos más caros que están libres en 2022?

Paolo Guerrero: 500 mil euros

El delantero de 38 años, que justamente cumplió años el primero de enero, está libre desde el 26 de octubre, día en que se hizo oficial la rescisión de su contrato con Inter de Porto Alegre. Recordemos que tenía vínculo hasta fines de año, pero su lesión en la rodilla, de la que todavía se sigue recuperando, aceleró todo el proceso.

Desde los últimos días, se lo vincula con Alianza Lima, donde podría volver para jugar con su gran amigo Jefferson Farfán. No obstante, también aparecen opciones como Boca Juniors o hasta la MLS. Lo seguro es que primero entrará en la fase final de su recuperación y luego definirá dónde jugará este 2022, donde debe sumar minutos sí o sí para, en el mejor de los casos, estar en el Mundial de Qatar.

Sandro Rengifo: 300 mil euros

El exatacante de Cantolao venía de una temporada en Cusco, donde jugó 16 partidos de la Liga 1 y marcó cuatro goles. No obstante, terminó su contrato y no renovó. Una de las causas fue una propuesta con Sport Boys y varias más del extranjero (Pumas de México sonó fuerte), pero todo terminó en la nada.

Hoy busca nuevamente club y estarían descartadas nuevas conversaciones con Boys hasta la fecha. La Liga 1 arranca en tres semanas y, en el mientras tanto, deberá definir su futuro.

Flavio Gómez: 275 mil euros

Sin nunca poderse asentar en Sporting Cristal, que siempre eligió cederlo a diferentes destinos, el delantero jugó la Liga 1 con la UTC y finalmente quedó sin vínculo después del 31 de diciembre. Con la Universidad disputó quince partidos, en los que apenas cuatro fue titular; no marcó goles.

Por ahora no hay indicios públicos de cúal será su futuro en este 2022.

Jonathan Medina: 275 mil euros

El arquero de 29 años jugó la última Liga 1 con Sport Boys, donde apenas jugó un solo encuentro. Las suplencias no bastaron para renovar y hoy es agente libre. A fines del año pasado, se lo vinculó con Alianza Lima, que busca un portero más para hacerle frente a un comienzo de 2022 que será muy exigente. No obstante, solo son rumores por ahora.