Claudio Vidal, presidente de ADT, habló este martes sobre la llegada de Franco Navarro como nuevo técnico del club tarmeño. Asimismo, el directivo también habló de los derechos de televisión y reveló que Agustín Lozano le aseguró que para agosto ya debe estar resuelto este tema, por lo que sus encuentros serían incluidos en la parrilla de GolPerú.

"Ya tenemos nuevo técnico que es Franco Navarro, ya se está viendo la mano del comando técnico porque en el partido con Alianza ya se ha visto un cambio en nuestro equipo. Tenemos cinco nuevos jugadores como refuerzos, uno es extranjero y cuatro peruanos, pero todavía no lo podemos anunciar", dijo en Radio Ovación.

"Todavía no está cerrado, la Federación Peruana de Fútbol dijo que en agosto ya deben estar trasmitiéndose todos los partidos ante todos los equipos, todo va a ser televisado. Hay cuatro que están en disputa, vamos a ver cuál de los cuatro es, todavía no está oficializado, pero en agosto sí o sí ya debemos saber. Todavía no sabemos la cifra, no nos han dicho exactamente", reveló con respecto a los derechos de televisión.

Como se recuerda, los encuentros de ADT habían sido transmitidos momentáneamente por Willax Televisión, canal 16 y 716-HD de Movistar TV. Cabe resaltar que el último fin de semana, este canal transmitió el duelo entre el conjunto tarmeño y Alianza Lima, por la última fecha del Torneo Apertura. Este fin de semana el equipo de Franco Navarro debutará en el Clausura ante Carlos Stein.