La Universidad César Vallejo logró su primer triunfo en el Torneo Clausura de la Liga 1. El elenco trujillano con algo de suspenso sobre el final del partido, logró derrotar 3-2 a ADT en un duelo que correspondió a la segunda fecha del campeonato.

El partido inició con una propuesta ofensiva por ambos bandos; sin embargo, el marcador se abrió gracias a un grosero error de Carlos Ascues. Al minuto 16 de la primera mitad, el 'Patrón' no logró despejar un balón y Kevin Serna de ADT aprovechó esa desatención para batir la portería de Carlos Grados.

No obstante, los poetas no se quedaron atrás y buscaron el empate que llegó gracias a la anotación de Osnar Noronha. El ex jugador de Carlos A. Mannucci, al minuto 32', recibió un buen pase de cabeza de Leandro Fleitas y remató de volea para finalmente vencer el arco tarmeño.

En la segunda mitad, los trujillanos salieron con la convicción de quedarse con el triunfo. Yorleys Mena fue clave en la obtención de ese objetivo, ya que marcó un doblete. El primer tanto llegó al minuto 63' tras un excelente remate; mientras que el segundo tanto fue producto de un rebote en área tarmeña al minuto 82'.

Sin embargo, ADT reaccionó sobre el final del compromiso, y por medio de Hernán Rengifo, le dio algo de suspenso al partido. Al minuto 87', el charapa marcó de cabeza, pero no alcanzó y el triunfo fue para la César Vallejo que consiguió su primera victoria en el Clausura.

César Vallejo vs. ADT: el resumen del partido