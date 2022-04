Los peruanos en la Copa Libertadores jugarán sus duelos sin ningún problema. Sporting Cristal vs. Flamengo, y Alianza Lima vs. River Plate.

"Se juega el partido entre Sporting Cristal y Flamengo, de la misma forma Alianza Lima vs. River Plate"

Tras la notificación por parte del gobierno central peruano, aparecieron dudas con respecto a la competencia internacional de los clubes locales. Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima deben cumplir partidos por la Copa Libertadores, ante Flamengo y River Plate, respectivamente.

Estos enfrentamientos no deberían sufrir ninguna modificación, informan fuentes cercanas a las instituciones peruanas. A esta afirmación, se le sumó la importante información por parte del periodista, Carlos Alberto Navarro. 'El Tigrillo' de 'PBO Campeonísimo' en su cuenta de Twitter contó lo que pasará.

"ATENCIÓN, me informan que el Sporting Cristal vs. Flamengo se juega de todas maneras. En las próximas horas se obtendrán las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto, el Alianza Lima vs. River Plate también". Fue lo que presentó en su cuenta de Twitter, siendo claro en cada una de sus precisiones.

Sporting Cristal tiene planteado jugar ante Flamengo este martes 5 de abril desde las (7:30 PM - HORA PERUANA) en el Estadio Nacional. Mientras que Alianza Lima recibirá a River Plate en el horario de las (7:30 PM - HORA PERUANA) en el mismo escenario deportivo. Ojalá se cumpla lo establecido.