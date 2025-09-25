A días del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025, la advertencia de Julio César Uribe: “Todavía no celebren”

El Torneo Clausura 2025 tiene distintos candidatos para su obtención. Sporting Cristal y Universitario de Deportes son dos de los equipos que vienen luchando por ello, aunque el partido que se viene pronto entre ambos podría dejar a uno en el camino rumbo al título. Frente a este futuro escenario es que Julio César Uribe tuvo una opinión bastante drástica y contundente sobre el favoritismo merengue del que muchos comentan en la actualidad.

Y es que no podemos perder de vista que Universitario de Deportes se mantiene como el único líder campeonato, además de ya tener en sus manos el Torneo Apertura 2025. Los dirigidos por Jorge Fossati sostienen una ventaja muy importante en puntaje y juego sobre sus perseguidores. Dicho esto, el Director General de Fútbol de Sporting Cristal no cree en ello y asegura con total firmeza que los celestes tendrán una oportunidad de oro en las siguientes jornadas.

“No pienso en el ‘tres’ cuando no he resuelto el ‘uno’, que es Ayacucho FC. El dos es ADT de Tarma y después viene Universitario. Ahí tienes nueve puntos y ahí vamos a conocer en qué camino estamos. ¡Salud Cristal! Y ojo, todavía no festejen que hay que esperar a fin de año, cuidado”; comentó Julio César Uribe durante una de las últimas ediciones del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ respecto a que no se debería cantar victoria antes de tiempo.

Las novedades sobre el Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, se ha podido conocer que el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes será disputado el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, celestes y merengues se verán las caras en uno de los encuentros más esperados de la campaña para conocer quién seguiría en carrera y quién se queda en el camino.

Fuente: @Gustavo_p4

Otro aspecto para tener en cuenta de cara al clásico entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes es que se jugaría solamente con hinchada local, es decir que el Estadio Nacional se vestirá de color celeste. Hasta el momento, estas son las informaciones respecto al partido en cuestión y veremos si es que conforme van pasando las jornadas del campeonato se empiezan a dar mayores novedades, sobre todo si tenemos en cuenta que otros equipos podrían sumarse a la disputa.

La postura de Julio César Uribe sobre el presente de Sporting Cristal

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, enfatizó en que el momento del equipo respecto a la falta de victorias durante las últimas jornadas en el Torneo Clausura 2025 se debe a un tema explícitamente de resultados y no tanto de que la interna esté sufriendo por otras cuestiones, tal y como se vendría rumoreando de algunos conflictos que ahora quedaron totalmente despejados y denegados.

Fuente: Sporting Cristal

“Nos quedan 24 puntos por disputar y no se ha pensado en renunciar en ser campeón. Hay una desventaja y vamos a pelear lo que queda como corresponde. No es un tema de actitud, del grupo que esté partido. Es un tema de resultados. El partido ante Cusco, pocos equipos le hacen dos goles allá y terminamos perdiendo. Ante UTC, se corrobora la generación de fútbol, pero no se encuentra el resultado”; sentenció el popular ‘Diamante‘.

