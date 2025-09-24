La crítica de Gustavo Zevallos a la organización de la Liga 1 y que afecta a Sporting Cristal: “No creo en las casualidades”

Uno de los equipos que durante las últimas jornadas del Torneo Clausura 2025 se ha caído drásticamente y lleva 4 partidos sin conocer de victorias es Sporting Cristal. Los dirigidos por Paulo Autuori viene alejándose de los primeros puestos de la tabla de posiciones, aunque en esta oportunidad se habla más de la organización de la Liga 1 que viene perjudicándolos en distintas situaciones fuera y dentro de la cancha, tal y como lo dice Gustavo Zevallos.

El Director Deportivo de Sporting Cristal sostuvo una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ y, además de aceptar algunas cuestiones de juego que le han faltado al equipo en los últimos partidos disputados en condición de local y de visita, evidenció un asunto que ahora mismo ya no se habla, pero que en su momento los bajó del primer lugar del Torneo Clausura 2025. Hablamos del repentino, aunque no tan sorpresivo descenso de Binacional.

“No creo en las casualidades. Nosotros fuimos a Juliaca, ganamos y estábamos punteros del torneo. Días después sacan a Binacional, como ahora se escucha lo de Ayacucho, pero justo fue después del partido con nosotros. ¿Por qué no pasó antes?”; comentó Gustavo Zevallos en una clara señal de que no estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó en un momento cuando consiguieron un verdadero triunfazo por 1-3 en una plaza sumamente complicada de altura.

¿Qué más dijo Gustavo Zevallos sobre las diversas irregularidades de la Liga 1?

Aceptando en todo momento que no han sido capaces de conseguir buenos resultados durante las últimas fechas de la Liga 1, Gustavo Zevallos no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el hecho de que equipos de provincia cambien de localía cuando enfrentan a Universitario de Deportes o Alianza Lima, mientras que Sporting Cristal sí tiene que viajar a la ciudad de origen sin mayores problemas, así como fue el último domingo ante Juan Pablo II en Chonhoyape.

“Enviamos dos cartas a la Liga pidiendo que ese artículo, que se modificó, vuelva a ser como al inicio. Ni siquiera nos respondieron, eso fue lo peor. Si hubo una excepcionalidad, como lo dije en su momento, inmediatamente había que corregir y seguir como estaba estipulado desde el inicio del torneo. Finalmente, no es igual para todos y me parece que no es lo correcto”; manifestó en charla con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘.

El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal se alista para enfrentar a Ayacucho FC el próximo lunes 29 de septiembre a las 15:15 hora local en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Sin duda alguna, los celestes deberán ganar los tres puntos a como de lugar si es que todavía quieren soñar con la posibilidad de alcanzar el título del campeonato, de lo contrario empezarán a despedirse ya que los principales rivales parecen no perder viada en el camino.

Así le va Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

