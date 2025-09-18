A horas de jugar ante U. de Chile por Copa Sudamericana, Alianza Lima, en problemas por culpa de Universitario

En un giro significativo que intensifica la ya acalorada rivalidad del fútbol peruano, Universitario de Deportes, a través de su administrador, Franco Velazco, ha presentado una enérgica denuncia ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. El reclamo, detallado en una reciente entrevista con el programa partidario Tiempo Crema, busca establecer un precedente contundente contra actos que, según el club ‘crema’, vulneran la ética deportiva y promueven la violencia en el deporte rey.

Alianza Lima podría recibir una dura sanción

La pieza central de la acusación se dirige al mediocampista Sergio Peña, cuya celebración de un gol fue captada por las cámaras de televisión realizando un gesto obsceno. Universitario califica este acto como una conducta antideportiva flagrante, que no solo denigra el espectáculo, sino que también incita a la violencia entre las aficiones y representa una falta de respeto hacia los participantes y la audiencia. La directiva de la ‘U’ enfatiza la necesidad de una sanción ejemplar, conforme al reglamento de la FPF, para disuadir futuras ocurrencias de este tipo de comportamientos.

La ofensiva legal de Universitario no se limita a Peña. Velazco ha ampliado la denuncia para incluir a los defensores de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. La justificación de esta extensión radica en la supuesta reincidencia de estos jugadores en actos de provocación hacia la hinchada rival. Adicionalmente, se les imputa haber estado presentes en una zona prohibida del estadio, a pesar de encontrarse bajo sanción disciplinaria.

Universitario carga fuerte contra Alianza Lima

Universitario argumenta que la presencia de jugadores suspendidos en áreas no autorizadas del recinto deportivo, sumada a sus antecedentes de conducta provocadora, genera una tensión innecesaria y desvirtúa los principios del juego limpio. El club exige una intervención firme por parte de la FPF para erradicar estas actitudes que trascienden lo meramente deportivo y encienden los ánimos entre las aficiones. El incremento de estas denuncias se enmarca en un período de alta tensión entre Universitario y Alianza Lima, los dos clubes más emblemáticos del fútbol peruano.

Franco Velazco ha manifestado que estas acciones legales son una respuesta directa a lo que percibe como una “campaña de calentamiento del ambiente” orquestada por Alianza Lima. Según el administrador temporal crema, una serie de declaraciones y actitudes por parte de la dirigencia y jugadores ‘blanquiazules’ han avivado la llama de la rivalidad, creando un clima de animosidad que, a juicio de Universitario, debe ser mitigado por la FPF.

La Federación Peruana de Fútbol deberá actuar

La denuncia formal, meticulosamente respaldada con evidencias visuales y testimoniales, traslada la responsabilidad de la decisión a la Comisión de Disciplina, que se espera emita su veredicto en las próximas semanas. La resolución de la FPF en este caso tendrá un impacto significativo en el desarrollo de la temporada. Una posible sanción a los jugadores implicados podría alterar drásticamente la planificación deportiva de Alianza Lima, afectando su desempeño en las próximas jornadas.