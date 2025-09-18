Universitario denuncia directamente a Sergio Peña por celebrar gol de Alianza Lima con gesto inapropiado

La polémica se ha encendido en el fútbol peruano tras la formalización de un reclamo por parte de Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. El blanco de la denuncia es Sergio Peña, mediocampista de Alianza Lima, acusado de realizar un gesto “obsceno” durante un encuentro que ha sido calificado por Velazco como incitador a la violencia, especialmente en el tenso contexto de la rivalidad entre ambos clubes.

Universitario carga contra Sergio Peña de Alianza Lima

Velazco no dudó en expresar la postura de su club en el programa “Tiempo Crema”, enfatizando que el gesto de Peña, al tener una repercusión “a nivel nacional”, atenta contra el honor y transgrede los principios del juego limpio. La base legal de esta enérgica denuncia se encuentra en el Artículo 55 del Reglamento Único de Justicia (RUJ) de la FPF, que explícitamente sanciona las “Ofensas al honor”. Como el que habría hecho en su gol contra Deportivo Garcilaso.

Este artículo contempla una suspensión mínima de dos partidos para aquellos que, a través de “gestos o palabras injuriosos”, ofendan a otros, abriendo la puerta a una posible sanción significativa para el jugador aliancista. Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un panorama de creciente fricción y rivalidad entre las directivas de Universitario y Alianza Lima. La declaración de Velazco, “nos da derecho a meternos con ellos”, sugiere que este reclamo podría ser una respuesta estratégica a desencuentros y conflictos previos entre ambas instituciones.

Sergio Peña podría recibir pronto un duro castigo

La trascendencia de la decisión que tome la Comisión de Disciplina de la FPF es mayúscula, ya que no solo determinará si el gesto de Peña amerita una sanción grave según el reglamento. Sino que también establecerá un precedente crucial para la gestión de futuros episodios de esta índole en el fútbol peruano. La resolución de este caso ha capturado la atención tanto de aficionados como de la prensa deportiva, generando un intenso debate.

Los seguidores de Universitario defienden con vehemencia el reclamo, argumentando la imperiosa necesidad de preservar el orden y el respeto en el ámbito deportivo. Por otro lado, los hinchas de Alianza Lima minimizan la situación, sosteniendo que el gesto en cuestión no debería ser motivo para una sanción formal que altere el curso de la competición. Ante este escenario, la FPF asume una responsabilidad capital: analizar exhaustivamente las pruebas presentadas y emitir un fallo que podría tener un impacto considerable en la recta final del campeonato, marcando un antes y un después en la rivalidad más arraigada del fútbol peruano.