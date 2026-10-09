En la previa del encuentro a jugarse en la ciudad imperial, desde la interna de Cusco FC dejaron un recado directo para que Alianza Lima tome sus precauciones futbolísticas. Veamos de qué se trata.

Se viene uno de los encuentros más importantes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Así es, Cusco FC recibirá a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la búsqueda de recuperar terreno en el campeonato, mientras que los blanquiazules también necesitan la victoria para seguir peleando por el título nacional y en la previa del duelo llegó un recado hacia Matute.

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Fuente: Cusco FC.

Fue el guardameta Pedro Díaz quien habló horas antes de que ruede el balón en la ciudad del Cusco y aseguró que tienen muy bien analizado a Alianza Lima. Esta situación fue reflejada en unas recientes declaraciones que evidencian la estrategia que cumplirán para anular el poderío victoriano. La presión alta para asfixiarlos será una de las claves más importantes dentro de lo que plantearán.

“La posesión es lo que nos caracteriza, sin embargo tenemos que ser muy intensos a la hora de perder el balón y ejercer la presión. Tenemos que asfixiarlos desde el primer minuto hasta el último y tener cuidado con los contrataques. Ellos tienen jugadores rápidos. No tenemos que regalarles faltas porque los equipos que vienen a la altura se aprovechan de eso”; declaró Pedro Díaz.

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En charla con ‘L1 Radio‘, el arquero de Cusco FC siguió contando el plan que tienen. “Tenemos que cuidar los disparos de lejos y las pelotas a las espaldas. Tienen buenos jugadores y sobre todo son rápidos. Ya nos pasó contra Garcilaso que hubo una pelota a la espalda y el árbitro me expulsó, lo que perjudicó al equipo. Hemos mejorado la comunicación y no creo que vuelva a pasar“.

🎙️Pedro Díaz: "VAMOS A ASFIXIAR A ALIANZA DESDE EL PRIMER MINUTO"



"No vamos a regalarles faltas porque los equipos que vienen a la altura se aprovechan de eso". #L1Radio



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¿Cómo llegan Deportivo Garcilaso y Alianza Lima al partido en el Cusco?

El encuentro entre Cusco FC vs. Alianza Lima se disputará el próximo 11 de octubre de las 18:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así que en papel los equipos todavía tienen varias horas para preparar todo con respecto a sus estrategias. En base a ello y al nivel que podrían presentar en la ciudad del Cusco, veamos cómo llegan los planteles a este prometedor partido.

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Antes del receso por la fecha FIFA, Cusco FC venció 2-1 a FC Cajamarca de visita, perdió 1-0 contra FBC Melgar y derrotó 2-0 a CD Moquegua. Por otro lado, Alianza Lima se impuso 2-0 frente a ADT en Matute, perdió 2-1 con Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano y empató 1-1 ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Con la necesidad de los tres puntos a como de lugar, el recinto imperial se alista para un gran partido este fin de semana.

Fuente: El Comercio Perú.

DATOS CLAVES

Cusco FC y Alianza Lima jugarán el 11 de octubre a las 18:30 horas.

jugarán el a las 18:30 horas. Pedro Díaz declaró que Cusco FC aplicará presión alta contra Alianza Lima.

declaró que aplicará presión alta contra Estadio Inca Garcilaso de la Vega será la sede del duelo del Torneo Clausura 2026.