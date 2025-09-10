Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¿A la Liga 1? Miguel Terceros, crack de Bolivia, en la mira de Universitario y Alianza Lima

Brilló con Bolivia en las Eliminatorias al Mundial 2026 y ahora Universitario y Alianza Lima se disputan su fichaje.

Por Aldo Cadillo

Edison Flores y Hernán Barcos.
© Producción Bolavip.Edison Flores y Hernán Barcos.

Tiene 21 años, juega para Bolivia y está peleando su pase al Mundial 2026. De hecho, su gol de penal ante Brasil permitió que ganen 1-0 y se queden con el séptimo puesto de las Eliminatorias, ubicación que le da el derecho al repechaje. Llamando así la atención de todos en Sudamérica, Universitario y Alianza Lima no fueron ajenos al momento que vive Miguel Terceros.

Y es que si bien “Miguelito”, apodo que lleva Miguel Terceros por su gran capacidad a sus cortos 21 años, juega en Brasil, está en la Segunda División y dar el salto a un fútbol de la Primera División podría ser más seductor.

De hecho jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana ya es un plus mayor y eso, además del buen sueldo que podría tener, podría ser suficiente para que tanto Universitario o Alianza Lima lo seduzcan.

Publicidad

Si bien en la Serie B del Brasileirao ha jugado 18 partidos, y 15 como titular, sus 4 goles y 4 asistencias lo colocan en la rampa de salida como un jugador vendible. A estar atentos Universitario o Alianza Lima, pues podría ser el nuevo fichaje de la Liga 1.

Imagen
Miguel Terceros festejando su gol en el Bolivia vs. Brasil. (Foto: Getty Images)

¿Miguel Terceros fichará por Universitario o Alianza Lima?

Miguel Terceros actualmente tiene contrato con América Futebol Clube de Brasil y disputa la Serie B del Brasileirao. Con 21 años, es la gran esperanza del fútbol de Bolivia y viene siendo seguido por varios clubes internacional.

Publicidad

A esto hay que mencionar que tanto Universitario como Alianza Lima podrían contratar al volante pues se adapta a los sistemas de juego que tienen ambos clubes. Su precio actual es de 1,40 millones de dólares, quizá la mayor dificultad.

El llamativo pedido de Alianza Lima de cara al duelo frente a Deportivo Garcilaso en Matute: “Manifestamos nuestro rechazo”

ver también

El llamativo pedido de Alianza Lima de cara al duelo frente a Deportivo Garcilaso en Matute: “Manifestamos nuestro rechazo”

¿Cuánto vale Miguel Terceros?

Miguel Terceros vale 1,40 millones de dólares, según información oficial de Transfermarkt.

Alianza Lima y el acuerdo que trabaja en el TAS por el caso de Cristian Díaz

ver también

Alianza Lima y el acuerdo que trabaja en el TAS por el caso de Cristian Díaz

¿En qué club juega Miguel Terceros?

Miguel Terceros juega en América Futebol Clube de Brasil y actualmente disputa la Serie B del Brasileirao.

Encuesta

¿Terceros debe ir a Universitario o Alianza?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
¿Alianza y 'U' sueñan con fichar a Marcelo Martins ahora que pretende volver al fútbol?
Liga 1

¿Alianza y 'U' sueñan con fichar a Marcelo Martins ahora que pretende volver al fútbol?

¿A Valera? Sergio Peña pide respeto por la Selección Peruana: "Otros no dan la cara"
Selección Peruana

¿A Valera? Sergio Peña pide respeto por la Selección Peruana: "Otros no dan la cara"

La indirecta de Óscar Ibáñez con mención a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal
Selección Peruana

La indirecta de Óscar Ibáñez con mención a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

Perú y Venezuela sorprenden: la decisión que tomaron juntos tras la Eliminatoria
Eliminatorias Conmebol

Perú y Venezuela sorprenden: la decisión que tomaron juntos tras la Eliminatoria

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo