El llamativo pedido de Alianza Lima de cara al duelo frente a Deportivo Garcilaso en Matute: “Manifestamos nuestro rechazo”

Alianza Lima se alista para volver a competir en la Liga 1. El equipo liderado técnicamente por Néstor Gorosito se reencontrará con sus aficionados cuando enfrente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, aunque ahora mismo lo más llamativo y singular tiene que ver con un pedido explícito hacia la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) respecto a la programación de Diego Haro como juez principal.

Teniendo en cuenta que Alianza Lima ha tenido distintos escenarios de polémica y controversia a lo largo de la temporada 2025, algunos con Diego Haro como principal protagonista, desde la directiva victoriana no quieren volver a pasar por esta clase de escenarios en donde luego tengan que reclamar distintas situaciones de reglamento. De esta manera, entendemos cuál es la postura en todo el barrio de Matute y vaya que sorprende mucho.

“Debemos manifestar nuestro rechazo y total disconformidad con el nombramiento de la terna arbitral para nuestro encuentro por la fecha 8 del Torneo Clausura. Que Diego Haro no vuelva a ser designado como árbitro FIFA en los encuentros que dispute el Club Alianza en lo que resta del año 2025”; se puede apreciar en una parte de la carta que la institución blanquiazul le envío a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Fuente: Alianza Lima

Los detalles sobre la solicitud de Alianza Lima a la Comisión Nacional de Árbitros

Además de exigirle a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) que la denominación de Diego Haro como juez principal del duelo frente a Deportivo Garcilaso sea removida en las próximas horas, desde Alianza Lima sostienen una solicitud mucho más radical en cuanto a las credenciales FIFA de otro protagonista que también ha estado en el ojo de la tormenta en varios partidos de la actual temporada 2025.

“Que se evalúe la remoción de la credencial FIFA de los señores Augusto Alfredo Menéndez Laos y Diego Mirko Haro Sueldo, por resultar incompatibles con los estándares exigidos para dicha distinción a los de los hechos descritos (reclamo pasado)”; se puede leer en el comunicado oficial de Alianza Lima y con lo cual se entiende un nivel importante de consideración hacia las decisiones arbitrales que han podido perjudicar al equipo en distintas jornadas de la Liga 1.

Diego Haro y Augusto Menéndez.

¿Cuándo se jugará el duelo entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso está programado para el próximo sábado 13 de septiembre a las 19:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva. Veremos si es que finalmente los íntimos se salen con la suya respecto a la respuesta que puedan recibir por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), así que estaremos pendientes qué ocurre con la designación de Diego Haro o en todo caso qué otro juez impartirá justicia en el barrio de Matute.

