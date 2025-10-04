Es tendencia:
Liga 1

¿A qué hora y dónde ver en vivo Alianza UDH vs. Alianza Lima por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El cuadro 'íntimo' irá en busca de los tres puntos frente al elenco 'huanuqueño'. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentará a Alianza UDH por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrentará a Alianza UDH por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima visitará a Alianza Universidad este domingo 5 de octubre en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Será un partido crucial para el cuadro ‘íntimo’, que sigue firme en su objetivo de mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1.

Por su parte, el equipo de Néstor Gorosito llega motivado tras conseguir una victoria clave por 2-1 ante Atlético Grau, en un encuentro que se presentó complicado, pero que supo dar vuelta gracias a los tantos de Alan Cantero y Josué Estrada.

Mientras que, su rival de turno buscará recuperarse luego de la contundente derrota por 5-1 sufrida frente a Sport Huancayo. El único gol del equipo huanuqueño fue obra de Yorleys Mena. Ahora, están obligados a sumar en casa para alejarse de la parte baja de la tabla y escapar del descenso.

A qué hora juega Alianza UDH vs. Alianza Lima

El duelo entre ‘huanuqueños’ y ‘blanquiazules’, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este domingo 5 de octubre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 13:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 14:00 horas.

Dónde ver Alianza UDH vs. Alianza Lima

Uno de los encuentros más importantes de la fecha será transmitido a través de las pantallas de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante compromiso, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

El primer refuerzo que exige Gorosito: Vale 100 mil euros, tiene 22 años y llegaría a Alianza en el 2026

¿Excluido de Alianza Lima? Gorosito definió el futuro de Zambrano en la previa del partido que lo define todo

Nicole Cueva
Nicole Cueva
