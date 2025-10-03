¿Excluido de Alianza Lima? Gorosito definió el futuro de Zambrano en la previa del partido que lo define todo

Alianza Lima se juega la vida este domingo 5 de octubre ante Alianza Universidad. Enfrentándose desde las 12:00 PM, el técnico Néstor Gorosito sabe que el partido es trascendental pues, de perder, se olvida del Torneo Clausura; pero, de ganar, todavía mantendría esperanzas.

Lo cierto también es que mucho dependerá de los jugadores que convoque el técnico Néstor Gorosito. Sabiendo que varios quedaron relegados por lesión, otros por decisión técnica y algunos por suspensión, el ‘Pipo’ ahora puede convocarlos.

Ahí es donde entra la figura de Carlos Zambrano. Cumpliendo su suspensión tras su expulsión en el partido ante Cienciano, el técnico Néstor Gorosito tomó una decisión y ya se conoce si el ‘Kaiser’ viajará a Huánuco.

La información la brindó el periodista Gerson Cuba y confirmó que Carlos Zambrano sí está convocado para el partido entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad. Habrá que ver si al final el técnico Néstor Gorosito lo coloca como titular o se queda en el banco de suplentes.

Lista oficial de convocados de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Las novedades en la lista de convocados de Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Con la publicación de la lista de convocados de Alianza Lima, se desprenden varias noticias. La primera es que Carlos Zambrano fue tomado en cuenta por el técnico Néstor Gorosito y la segunda es que Piero Cari fue relegado por decisión técnica.

En ese sentido, la lista de convocados de Alianza Lima tiene nuevos nombres respecto a la última y son: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Enrique. Además también está la inclusión del joven defensor Brian Arias.

Carlos Zambrano festejando un triunfo con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad se juega este domingo 5 de octubre desde las 12:00 PM. El cotejo es válido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal juegan Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Otra opción de verlo es por la aplicación oficial de L1 MAX para celulares o por internet. Sumado a ello, también podrás seguirlo gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

