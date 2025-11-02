Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras empate de Cusco FC con Alianza Universidad

El Torneo Clausura sigue en marcha y restan apenas tres jornadas para su finalización. Aunque Universitario de Deportes ya aseguró el tricampeonato nacional en la fecha 16, varios equipos aún luchan por definir su futuro en esta temporada 2025 de la Liga 1.

Cusco FC y Alianza Lima se disputan el pase directo a la final del play-off que otorgará el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores. Mientras tanto, en la parte baja de la tabla, algunos resultados podrían ser determinantes en la lucha por el descenso. Conoce todos los detalles a continuación.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego del empate entre Cusco FC y Alianza Universidad.

Tabla de posiciones del Acumulado

Mientras tanto así se mueve la tabla del Acumulado en la Liga 1 2025.

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Viernes 31 de octubre

Alianza Lima 2-2 Melgar (Finalizado)

Sábado 1 de noviembre

Los Chankas 1-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Comerciantes Unidos 1-4 Sporting Cristal (Finalizado)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (Finalizado)

Domingo 2 de noviembre

Alianza Universidad 2-2 Cusco FC (Finalizado)

Alianza Atlético vs. Atlético Grau (15:30 horas / estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs. UTC (18:00 horas / estadio Miguel Grau)

Cienciano vs. Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

