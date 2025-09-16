Universitario alista amistoso internacional ante Barcelona y definió la fecha del histórico partido

Una nueva noticia deportiva tiene a todo el Perú a la expectativa. Se trata otra vez de Universitario, que confirmó que tendrá un nuevo amistoso ante un club internacional de renombre. Tal como sucedió con el Inter Miami, ahora el partido será ante Barcelona.

La noticia la divulgó el periodista Gustavo Peralta. Dando la exclusiva, el hombre de prensa mencionó todos los detalles en la transmisión oficial de L1 MAX: “Se acuerdan del ‘U’ vs. Inter Miami en el que vino Lionel Messi, el mismo empresario de Sound Music Entertainment está preparando un nuevo evento que involucra a Universitario”, empezó el comunicador.

Luego, siguiendo con su primicia, el periodista Gustavo Peralta reveló que el partido sería ante el primer equipo del Barcelona: “La idea es que el primer equipo del Barcelona venga a jugar contra Universitario en diciembre. Él estuvo en Barcelona y ahora se reunió con la gente de la ‘U’, y todo está bastante avanzado”, cerró el hombre de prensa.

Esta noticia confirma que Universitario tendrá un amistoso internacional ante Barcelona en diciembre del 2025. Además, también deja en claro que el partido será contra el primer equipo del cuadro español: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri y demás estrellas.

Universitario vs. Barcelona: ¿En dónde jugarán?

La empresa Sound Music Entertainment viene trabajando en el partido internacional que tendrá Universitario ante Barcelona. La idea es que el cotejo sea en el estadio Monumental en el mes de diciembre.

Universitario vs. Barcelona: ¿Cuándo será el amistoso internacional?

Universitario alista un partido internacional ante Barcelona en el mes de diciembre. La idea principal es que el cotejo se desarrolle en el estadio Monumental de Ate luego de finalizar la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú.

Universitario vs. Barcelona: probables alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Marc Casadó, Lamine Yamal, Marcus Rashford; Raphinha y Robert Lewandowski.

