Qué necesita Universitario ante ADT para ser campeón del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional

Universitario de Deportes se aproxima a lograr un histórico segundo tricampeonato en el fútbol peruano. El cuadro ‘crema’, sólido líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, tiene prácticamente asegurado el título del torneo tras la victoria 1-0 ante Sporting Cristal. Podría festejar en Tarma ante ADT.

El éxito de Universitario ante Sporting Cristal lo acerca cada vez más a la consagración del Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional. Cuando le quedan tres partidos por delante, la ‘crema’ tiene prácticamente a tiro la posibilidad de festejar.

Será en la fecha 16 cuando el equipo que dirige Jorge Fossati tendrá chances de asegurar el título nacional, incluso antes de disputar su propio partido. En dicha oportunidad medirá fuerzas ante ADT en la ciudad de Tarma.

Qué necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2025

Universitario tiene 36 puntos gracias al triunfo ante Cristal. Le sacó 10 puntos de diferencia a Cusco FC cuando éste equipo tiene 4 partidos por delante. Es decir, le quedan 12 puntos en juego. Por lo tanto, todo puede definirse en la próxima fecha y la ‘U’ puede celebrar aún sin jugar.

Es que Cusco FC juega este sábado 25 de octubre ante Atlético Grau y si pierde, Universitario automáticamente sale campeón del Torneo Clausura 2025 y tricampeón nacional. Si los cusqueños empatan ante Grau, a la ‘U’ le alcanzará con el empate ante ADT este domingo 26 para consagrarse.

Por supuesto, si el equipo de Miguel Rondelli gana, Universitario estará obligado a ganar ante ADT si es que quiere terminar definitivamente con el Torneo Clausura 2025. En todo caso, aún si no logra dichos resultados, tiene otros dos partidos por delante.

Próximos partidos de Universitario

Fecha 16: ADT vs. Universitario / domingo 26 de octubre / 15:30 horas de Perú

Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso / viernes 7 de noviembre / 21:00 horas de Perú

Fecha 19: Los Chankas vs. Universitario / Fecha y horario a definir.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

Así quedó el panorama del Torneo Clausura tras el duelo entre ‘cremas’ y ‘rimenses’ por la fecha 14. Universitario suma un total de 36 puntos, mientras que Sporting Cristal se queda en 22 unidades.

