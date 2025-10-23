Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el Sporting Cristal vs. Universitario

Se completó la fecha 14 del Torneo Clausura tras el partido entre Cristal vs. Universitario y hay novedades en la tabla de posiciones.

Por Aldo Cadillo

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.
© Universitario.Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Por fin se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y ya tenemos la tabla de posiciones actualizada. Terminando el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario, las posiciones se movieron y a poco de culminar el certamen tenemos sorpresas.

Pues bien, tras el resultado final del Sporting Cristal vs. Universitario ya tenemos la tabla actualizada del Torneo Clausura y la tabla de posiciones del acumulado. Así pues, importa ver cómo quedó Universitario en el Clausura y cómo van los primeros en el acumulado.

Tabla actualizada del Torneo Clausura 2025

Tabla acumulada de la Liga 1 actualizada

Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

Ahora habrá que ver qué pasa en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Siendo vital seguir los encuentros entre Cusco vs. Atlético Grau del sábado y ADT vs. Universitario del domingo, si se dan ciertos resultados podríamos tener sorpresas.

Además, Sporting Cristal recibirá a los Chankas, Melgar chocará ante Sport Huancayo y tanto Alianza Lima como Sport Boys descansarán.

La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal

La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal

aldo cadillo
Aldo Cadillo
