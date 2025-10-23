Por fin se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y ya tenemos la tabla de posiciones actualizada. Terminando el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario, las posiciones se movieron y a poco de culminar el certamen tenemos sorpresas.

Pues bien, tras el resultado final del Sporting Cristal vs. Universitario ya tenemos la tabla actualizada del Torneo Clausura y la tabla de posiciones del acumulado. Así pues, importa ver cómo quedó Universitario en el Clausura y cómo van los primeros en el acumulado.

Tabla actualizada del Torneo Clausura 2025

Tabla acumulada de la Liga 1 actualizada

Ahora habrá que ver qué pasa en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Siendo vital seguir los encuentros entre Cusco vs. Atlético Grau del sábado y ADT vs. Universitario del domingo, si se dan ciertos resultados podríamos tener sorpresas.

Además, Sporting Cristal recibirá a los Chankas, Melgar chocará ante Sport Huancayo y tanto Alianza Lima como Sport Boys descansarán.