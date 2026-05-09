Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan hoy en Matute, así que analizando la previa existe un dato muy llamativo que pone como favorito a los celestes.

El día de hoy se disputará el partido más importante del fin de semana. En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y evaluando las estadísticas previas entre ambos equipos podemos notar una llamativa particularidad. Resulta que los blanquiazules no saben lo que es vencer a los celestes desde hace 6 años en casa.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima sostiene una muy mala racha en el Estadio Alejandro Villanueva cada que vez recibió a Sporting Cristal. Si bien se han dado encuentros en el Estadio Nacional, hablamos específicamente de competencia en el barrio de Matute y con lo cual está clarísimo que esta noche será una oportunidad más que importante para terminar con este dato y a la vez mantenerse como líderes.

La última vez que Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal en Matute fue el 2 de diciembre del año 2019 en los playoffs de la Liga 1 con un gol agónico de Aldair Fuentes a los 93′. En realidad, es un poco más de 6 años desde que el equipo victoriano no es capaz de imponerse frente a los rimenses jugando junto a su hinchada. Dicho esto, veamos cómo se dieron los últimos resultados.

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Así fueron los duelos en el barrio de Matute: Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal | Playoffs 06-12-25, Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 05-08-25, Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Amistoso 30-06-24, Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | Torneo Apertura 09-03-24, Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 08-07-23, Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 06-03-22 y Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | Playoffs 01-12-19.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sporting Cristal al duelo de esta noche en Matute?

Los equipos viven realidades distintas en el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima es el único líder del campeonato con 32 puntos conseguidos en 13 fechas disputadas, además de que vienen de derrotar 2-1 a CD Moquegua, vencer 1-0 a Atlético Grau en Trujillo, apabullar 8-0 a Cusco FC en condición de local, imponerse 1-0 frente a ADT en Tarma y perder 1-0 ante Universitario de Deportes.

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Por otro lado, Sporting Cristal no la pasa nada bien en el ámbito local. Los celestes están en el puesto 13 con tan solo 15 puntos y muy cerca de la zona de descenso. Sus últimos resultados fueron empate 2-2 frente a Cusco FC, derrota 1-0 ante Comerciantes Unidos en Cutervo, caída 4-1 ante Atlético Grau en Sullana, victoria 3-2 frente a UTC de Cajamarca y caída 2-1 contra CD Moquegua en Lima.

¿A qué hora juegan y dónde ver el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva a las 20:00 horas. En una nueva edición del clásico moderno entre blanquiazules y celestes, podrás disfrutas de la transmisión oficial en las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú tendrás todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

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