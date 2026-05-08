Sporting Cristal visitará a Alianza Lima y ahora mismo cambiaron los planes de Zé Ricardo al confirmarse la lesión de un titular habitual en el ataque.

Sporting Cristal necesita levantar cabeza en el Torneo Apertura 2026. Con tan solo 15 puntos logrados en 13 fechas disputadas, hoy están muy cerca de la zona de descenso y el próximo partido frente a Alianza Lima podría significar un nuevo despertar. Justamente en dicho escenario es que no la tendrán nada fácil, peor aún cuando se acaba de confirmar que Santiago González no podrá jugar.

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“Santiago González no estará con Sporting Cristal para duelo ante Alianza Lima. Delantero salió golpeado durante partido ante Palmeiras“; fue la más reciente información que reveló el comunicador deportivo Jean Martín Dueñas a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual podemos decir que los celestes pierden a una de sus mejores armas ofensivas para visitar el Estadio Alejandro Villanueva.

Santiago González no estará con Sporting Cristal para duelo ante Alianza Lima. Delantero salió golpeado durante partido ante Palmeiras. @RPPDeportes



📸SC – @amelgarejob pic.twitter.com/nLdVH1cK2R — Jean Martin Dueñas (@JeanMartinD) May 8, 2026

Con esta complicada situación para Sporting Cristal se entiende que el profesor Zé Ricardo deberá cambiar de estrategia pensando en el encuentro ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. De más está decir que los celestes necesitan a como de lugar la victoria, así que veremos qué postura toma el equipo y sobre todo qué opciones de reemplazo elijen en la delantera.

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¿Quiénes podrían reemplazar a Santiago González en el duelo frente a Alianza Lima?

Santiago González no estará dentro de los convocados de Sporting Cristal para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva luego de terminar golpeado en el partido ante Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Si bien todavía no hay un diagnóstico oficial por parte del área médica del club, ya podemos ir viendo qué opciones existen de reemplazo.

El profesor Zé Ricardo podría mantener el sistema 4-4-2 que viene empleando y como volante por derecha ingresaría Juan Cruz González, quien en distintas oportunidades lo ha hecho de buena manera en esta posición siendo un socio de Leandro Sosa por dicho carril. La otra opción es cambiar al 4-3-3 y en lugar de Santiago González optar por Irven Ávila, aunque parece una idea más arriesgada.

Fuente: Sporting Cristal.

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Día, hora y canal del Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

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