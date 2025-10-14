Si las palabras de Carlos Zambrano fueran golpes, hace rato tendría varios nocauts en su cuenta. Siendo más letal con las declaraciones que con sus acciones dentro del campo de juego, el ‘Kaiser’ habló de su momento en Alianza Lima y disparó contra sus críticos con la fiereza de un león.

Hablando en el programa ‘El Aguante’, Carlos Zambrano le dijo a Diego Penny y a José Carvallo qué es lo que pensaba sobre las críticas que recibe constantemente en Alianza Lima y cómo se percibe ahora mismo.

“En el fútbol sabes que, disculpa la palabra, cualquier estúpido va a hablar cualquier tontería y tú respondiéndole es darle pantalla a esa persona que no existe. A mí me han matado, me han crucificado, me incomoda; pero, lo mío es jugar en el campo y cállense la boca”, descargó con furia Carlos Zambrano sobre sus críticos.

Luego apuntó como se percibe y su momento en Alianza Lima: “Soy el mejor y lo he dicho mil veces. No es que me agrande, tengo mucha confianza en mí mismo. Me pueden decir ‘eres el peor’ o lo que sea, pero en mi cabeza soy el mejor. Todos deberían sentirse así mentalmente, psicológicamente, estar así”.

Carlos Zambrano festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Carlos Zambrano deja Alianza Lima?

Carlos Zambrano no dejará Alianza Lima pese a las críticas y al mal momento que está pasando. Si bien se le cuestiona tras haber recibido seis rojas directas en la temporada 2025, el defensor está seguro que es el mejor y seguirá en el club.

Con esta noticia se confirma que Carlos Zambrano no dejará Alianza Lima y cumplirá todo su contrato hasta diciembre del 2026. Lo que sí podría suceder es que el cuadro íntimo decida venderlo.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando a tienda íntima en enero del 2023, el defensor medita retirarse tras acabar su vínculo con el equipo de La Victoria.

