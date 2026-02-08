¡Explotó todo Matute! Renzo Garcés anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos

Alianza Lima viene enfrentando a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Para alegría de todo el pueblo blanquiazul, antes de que termine el primer tiempo apareció la enorme figura de Renzo Garcés para anotar el 1-0 del encuentro tras un muy buen cabezazo en área rival al aprovechar un centro preciso por parte de Eryc Castillo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Si bien el trámite del partido no indicaba una superioridad tan eficaz de Alianza Lima al no haber generado chances claras sobre el área de Comerciantes Unidos, tampoco es que el rival haya hecho muchos méritos que digamos para sostener el partido. Es así que a los 42 minutos de juego fue Renzo Garcés quien optimizó una desconcentración del adversario para convertir el gol.

Al término del primer tiempo, Alianza Lima le da una tremenda felicidad a todos sus hinchas que se han dado cita en gran número en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva, lo cual sin duda alguna es una motivación muy importante para salir de algunas dudas y críticas que generaron en los últimos días por diversos factores que también incluyen las decisiones de Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Agencia Blanquiazul.

Las alineaciones titulares del duelo entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Con algunas sorpresas de por medio, teniendo en cuenta que hay varios jugadores lesionados en Alianza Lima, Pablo Guede alineó el siguiente equipo para el duelo de esta noche en el barrio de Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

ver también Carlos Zambrano denunció por extorsión a la joven argentina que lo acusó de abuso sexual en Uruguay

Por otro lado, Claudio Biaggio armó lo mejor que tuvo en su plantilla y Comerciantes Unidos formó de esta manera para visitar a los íntimos en un partido que desde la previa pintaba complicado Matías Córdova; Fabio Rojas, Juan Rodríguez, Flavio Alcedo, Daniel Lino; Josuee Herrera, Carlos Correa, Yordi Vílchez, Alexis Arias, Rodrigo Vilca y Matías Sen.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES