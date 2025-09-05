La Federación Peruana de Fútbol ha finalmente dictado sanciones tras el polémico clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, un partido que, lamentablemente, se caracterizó más por la rudeza que por el talento en el campo. Según lo informado por el periodista deportivo Kevin Pacheco en su cuenta de Twitter, quien despachó para RPP Noticias, la Comisión Disciplinaria de la FPF ha emitido resoluciones que impactarán directamente en varios protagonistas del encuentro.

Alianza Lima y Universitario castigados por Liga 1

Las sanciones más severas han recaído sobre Néstor Gorosito, director técnico de Alianza Lima, y Rodrigo Ureña, mediocampista de Universitario de Deportes, quienes han sido suspendidos por seis fechas. La resolución especifica que en ambos casos, la reincidencia fue un factor determinante para la magnitud de la sanción. Por su parte, Renzo Garcés de Alianza Lima ha recibido una suspensión de cuatro fechas, mientras que Carlos Zambrano, también del cuadro blanquiazul, fue sancionado con dos fechas.

Estas decisiones llegan casi dos semanas después de un clásico del fútbol peruano, que generó gran expectativa, pero que terminó en un empate 0-0 en el Estadio Monumental de Ate, dejando un sabor agridulce entre los aficionados debido al juego brusco que predominó. La larga espera por una respuesta de la Comisión Disciplinaria mantuvo en vilo a ambos clubes y a la prensa deportiva, pero ahora, con las sanciones impuestas, se avecina una semana intensa de repercusiones.

Disconformidad de los equipos más grandes

Es previsible que tanto Alianza Lima como Universitario manifiesten su disconformidad con el veredicto final de la Comisión Disciplinaria de la FPF. La mano dura parece haber reinado en este caso, sin un aparente análisis detallado de los nombres sancionados, lo que podría generar debates sobre la equidad y el criterio aplicado. Cabe recordar que todo el proceso se inició a partir de un pedido explícito del cuadro crema, que hizo un llamado al respeto y a la imparcialidad de los encargados de impartir justicia. Al día de hoy, esa justicia ha definido un panorama que sin duda marcará el rumbo de las próximas jornadas del fútbol peruano.

Antes de cerrar esta nota informativa, vimos cómo apuntó un dato extra el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales: “Alianza Lima apelará todas las sanciones dadas hoy, Tiene plazo de 3 días para realizarlo. En tienda íntima ratifican que no hubo ningún insulto de parte de Renzo Garcés. Mientras que en el informe arbitral la sanción de Néstor Gorosito es por supuestos gestos a la hinchada local”. Situación bastante compleja la que se vivirá prontamente, con las demandas a flor de piel entre todas las instituciones presentes.

Sanciones adjuntas para Alianza Lima y Universitario

Además, de lo que presenta Gustavo Peralta como añadido, también desde su cuenta de X: “Y ante el reclamo/pedido que hizo Universitario contra integrantes de Alianza Lima, la Comisión Disciplinaria de la FPF señala que se le suspende a Giacomo Scerpella con cuatro fechas, Héctor Ordóñez con cuatro fechas, Carlos Zambrano con dos fechas. A Pablo Ceppelini no se le impone sanción. Es apelable”. No hay paz en los conjuntos más grandes del Perú.