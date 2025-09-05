El ex Alianza Lima que desafió a Universidad de Chile por polémico partido de la Copa Libertadores

El tiempo al final puede resultar ser justo y eso lo sabe ahora Alianza Lima. Teniendo nuevamente la oportunidad de jugar ante la Universidad de Chile, ahora su enfrentamiento será por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero con el recuerdo latente de lo que pasó en la Copa Libertadores 2010.

Y es que quizá algunos hinchas de Alianza Lima todavía no habían nacido cuando el cuadro íntimo jugó ante la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Libertadores. Enfrentándose primero en Perú y luego en Chile, el resultado en Matute fue un 1-0 del rival y los blanquiazules fueron a Santiago buscando el pase.

Pero todo se complicó y hasta el día de hoy el plantel de Alianza Lima cataloga como robo aquel partido ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de ellos es José Carlos Fernández, delantero que disparó contra el cuadro de Chile tras saber que volverá a medirse contra los íntimos.

“Confirmado ya quién será el rival, a cerrar ese círculo”, comentó José Carlos Fernández sobre el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ya retirado del fútbol, el ex delantero íntimo espera un triunfo para cerrar la herida de aquel 2010 y seguir con vida en el certamen internacional.

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile jugarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y es hora de hacer un recuento de cómo están en los enfrentamientos directos. Midiéndose en cuatro ocasiones por partidos oficiales, el balance es dos triunfos para la Universidad de Chile, uno para Alianza Lima y un empate.

El último partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión jugaron en Chile por la vuelta y el resultado fue un polémico empate a dos goles, que terminó por eliminar al plantel peruano en el resultado global.

¿Qué día y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

