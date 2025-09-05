Alianza Lima en problemas: el espía que tendrá la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

Alianza Lima puede hacer historia en la actual edición de la Copa Sudamericana. Llegando envalentonado tras vencer a poderosos planteles como Boca Juniors y Gremio, ahora va por una nueva víctima: la Universidad de Chile. Pero la tarea no será fácil y más ahora que se reveló que el cuadro rival tiene un espía que conoce muy bien a los íntimos.

Sucede que Alianza Lima se va a medir ante la Universidad de Chile primero en Matute y luego cierra probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas. Ante esto, el partido definitorio parece ser el de ida, pero en la U. de Chile hay un elemento que conoce muy bien La Victoria y la interna del plantel blanquiazul.

Se trata de Sebastián Rodríguez, el popular ‘Bigote’. Jugando en Alianza Lima en la temporada 2024, al término del año no quiso renovar con los íntimos, se fue a Montevideo City Torque y ahora acaba de fichar por la Universidad de Chile. Agarrando recién ritmo en el cuadro mapocho, lo más probable es que tenga minutos en los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien algunos lo podrían ver como un reencuentro entre Sebastián Rodríguez y Alianza Lima, lo cierto es que el volante no se fue de la mejor manera del cuadro íntimo y tampoco guarda los mejores recuerdos. “Quería buscar tranquilidad”, comentó cuando le preguntaron por qué no siguió en el plantel de La Victoria.

¿Cómo le fue a Sebastián Rodríguez en Alianza Lima?

Sebastián Rodríguez en total jugó 38 partidos con Alianza Lima en la temporada 2024. Anotando 2 goles y brindando 9 asistencias, el volante fue uno de los jugadores más regulares de aquel año.

Incluso en la Liga 1 recibió un puntaje de 7.49 por parte de Sofascore. La página web analizó sus 33 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura e informó que en total jugó 2911 minutos, realizó 69 toques en promedio por partido y dio 44 pases precisos por juego con una efectividad del 83%.

¿Qué día y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

