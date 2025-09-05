¿Puede Independiente suspender duelo Alianza Lima vs. Universidad de Chile? Ex veedor de Conmebol responde

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol hizo oficial las sanciones tanto para Independiente como para Universidad de Chile producto de los serios incidentes en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Tribunal del organismo, a su vez, dictaminó que sea el conjunto azul de Chile el equipo que enfrente a Alianza Lima en cuartos del torneo. Sin embargo, el Rojo de Avellaneda busca evitarlo.

Luego de hacerse oficial que Independiente fue responsable de los incidentes y, por ende, descalificado de la Copa Sudamericana, la disputa continúa. Es que el conjunto argentino busca agotar todas las instancias posibles con tal de evitar que así sea. No es fácil, ya que debe afrontar más caminos y queda poco tiempo para los cuartos de final.

Así como publicó un duro comunicado contra la Conmebol, también anunció su apelación al fallo y busca la suspensión de la serie de cuartos de final entre Universidad de Chile y Alianza Lima. Sin embargo, el reglamento no lo ampara al Rojo.

Roger Bello, ex veedor de Conmebol, explicó por qué Independiente no puede pedir la suspensión de Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Roger Bello fue, por muchos años, veedor y comisario de partidos para Conmebol. A partir de la confirmación del organismo de descalificar a Independiente, Bolavip Argentina le consultó si tiene algún sustento su reclamo y si podrá suspender la serie de cuartos entre U. de Chile y Alianza Lima.

“No se puede eso. Las normas del reglamento indican que siempre tiene que pasar uno. Eso está en el reglamento y no se puede cambiar. Pasó la U de Chile por la decisión de Conmebol, por esta sanción y no se puede cambiar eso. No encuentro posible esa cuestión”, dijo Bello en diálogo con el periodista Lucas Lammardo.

“Es cierto que hay un tribunal disciplinario que recibirá la apelación, pero no es una justificación para apelar el pedido de suspensión de este partido. Independiente puede solicitar que se le reduzcan sus penas económicas y otras sanciones. Pedir que no se juegue el otro partido no contempla lo que dice el código“, agregó el ex comisario, quien saltó a la fama por su participación en el partido entre Boca y River el día del gas pimienta en La Bombonera en 2015.

¿Estuvieron bien las sanciones para Conmebol para Independiente y Universidad de Chile?

De acuerdo a Bello, las sanciones confirmadas por la Unidad Disciplinaria le resultan ejemplificadoras. “Era algo que tenía que resolverse de esta manera. Las multas o los castigos para los clubes eran los que correspondían para un hecho así como el que ocurrió“, aseveró.

Si bien en varios sitios, sobre todo en Argentina, cuestionan el fallo, el ex veedor explicó cómo se llegó a ello. “Siempre dije que no hubo suficiente seguridad ni organización en este partido, sobre todo por el lugar en el que se eligió para alojar a la hinchada visitante, que en este caso era la hinchada de la U de Chile. Lo justo o no justo ya tendríamos que verlo más en detalle en base a los informes“, dijo.

De esta forma, Independiente se queda sin muchas opciones para evitar la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile. De hecho, el conjunto blanquiazul ya mostró en sus redes sociales los detalles de los partidos de ida y de vuelta, que se jugarán el 18 de septiembre en Matute y el 25 en estadio a confirmar (será en Coquimbo).

El equipo chileno no podrá tener público en el duelo de ida en Lima, mientras que en la vuelta será completamente a puerta cerrada. Todo esto debido a las sanciones que le interpuso Conmebol por ser partícipe de los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

